18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.09.2025, 15:29

Какая погода ждет жителей Мангистау в ближайшие дни

Общество 0 2 896 Наталья Вронская

Специалисты мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz прогноз погоды на 13-19 сентября включительно.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

13 сентября (суббота)

По области: ночью ожидается дождь, на западе и северо-востоке  гроза. Днём осадки сохранятся на западе, северо-востоке и в центральных районах. Ветер северо-восточный до 9-14 метров в секунду, местами на западе, юге и в центре порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13…+18, на востоке около +10 градусов Цельсия. Днём +20…+25, в центре  около +17.

В Актау: переменная облачность, ночью дождь и гроза. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура ночью +14…+16, днём +20…+22.

14 сентября (воскресенье)

На западе, севере и востоке области ночью дожди и грозы. Днём возможны сильные дожди, гроза и град.

Актау: ожидается гроза, дождь. Температура воздуха днем составит +20..22 градуса Цельсия. Скорость ветра – 9-14 метров в секунду.

15 сентября (понедельник)

Ночью ожидается дождь и гроза, на западе и севере  сильные дожди и шквалистый ветер. Днём осадки на севере, востоке и юге региона.

16-19 сентября (вторник  пятница) 

Ночью и утром местами на западе и севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный до 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду ожидаются 14-15 сентября на западе, севере и востоке, а также 19 сентября на западе и востоке.

Температурный фон:

  • ночью: от +10…+15 до +7…+12 градусов, к концу периода  повышение до +12…+17;
  • днём: повышение от +20…+25, на северо-востоке около +17, к концу периода  до +25…+30, на севере около +22.
15
13
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?