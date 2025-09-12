Какая погода ждет жителей Мангистау в ближайшие дни

Специалисты мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz прогноз погоды на 13-19 сентября включительно.
По области: ночью ожидается дождь, на западе и северо-востоке – гроза. Днём осадки сохранятся на западе, северо-востоке и в центральных районах. Ветер северо-восточный до 9-14 метров в секунду, местами на западе, юге и в центре порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13…+18, на востоке около +10 градусов Цельсия. Днём +20…+25, в центре – около +17.
В Актау: переменная облачность, ночью дождь и гроза. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура ночью +14…+16, днём +20…+22.
На западе, севере и востоке области ночью дожди и грозы. Днём возможны сильные дожди, гроза и град.
Актау: ожидается гроза, дождь. Температура воздуха днем составит +20..22 градуса Цельсия. Скорость ветра – 9-14 метров в секунду.
Ночью ожидается дождь и гроза, на западе и севере – сильные дожди и шквалистый ветер. Днём осадки на севере, востоке и юге региона.
Ночью и утром местами на западе и севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный до 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду ожидаются 14-15 сентября на западе, севере и востоке, а также 19 сентября на западе и востоке.
Комментарии0 комментарий(ев)