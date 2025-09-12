18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.09.2025, 17:14

В Мангистау работодатели задолжали зарплат на сумму более 250 млн тенге

Общество 0 1 091 Наталья Вронская

С начала 2025 года департамент Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области выявил задолженность по заработной плате на 19 предприятиях региона. Общая сумма составила 251,2 миллиона тенге. Без зарплаты оставались 320 работников, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Такие факты являются прямым нарушением требований Трудового кодекса РК, сообщают специалисты департамента. Согласно закону, зарплата должна выплачиваться ежемесячно в полном объеме и в установленные сроки. В случае задержки работодатель обязан начислить компенсацию и несёт административную ответственность.

В соответствии со статьёй 87 КоАП РК, невыплата заработной платы грозит работодателям штрафами: на должностных лиц  30 МРП (117 960 тенге), на субъекты малого бизнеса и НКО  60 МРП (235 920 тенге), на предприятия среднего бизнеса  100 МРП (393 200 тенге), на крупный бизнес  150 МРП (589 800 тенге).

Благодаря мерам инспекторов труда в регионе уже удалось взыскать 240,8 миллиона тенге, восстановив права 302 работников. К ответственности привлечены 17 юридических лиц, на которые наложены штрафы на сумму 4,2 миллиона тенге.

В ведомстве напомнили, что каждый сотрудник имеет право обратиться за защитой своих интересов. Если зарплата задерживается или выплачивается не полностью, необходимо направлять жалобу в департамент Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области.

Адрес: 34 микрорайон, здание №14. Номер телефона: +7 (7292) 60-52-64.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?