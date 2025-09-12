В Мангистау работодатели задолжали зарплат на сумму более 250 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

С начала 2025 года департамент Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области выявил задолженность по заработной плате на 19 предприятиях региона. Общая сумма составила 251,2 миллиона тенге. Без зарплаты оставались 320 работников, передает Lada.kz .

Такие факты являются прямым нарушением требований Трудового кодекса РК, сообщают специалисты департамента. Согласно закону, зарплата должна выплачиваться ежемесячно в полном объеме и в установленные сроки. В случае задержки работодатель обязан начислить компенсацию и несёт административную ответственность.

В соответствии со статьёй 87 КоАП РК, невыплата заработной платы грозит работодателям штрафами: на должностных лиц – 30 МРП (117 960 тенге), на субъекты малого бизнеса и НКО – 60 МРП (235 920 тенге), на предприятия среднего бизнеса – 100 МРП (393 200 тенге), на крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге).

Благодаря мерам инспекторов труда в регионе уже удалось взыскать 240,8 миллиона тенге, восстановив права 302 работников. К ответственности привлечены 17 юридических лиц, на которые наложены штрафы на сумму 4,2 миллиона тенге.

В ведомстве напомнили, что каждый сотрудник имеет право обратиться за защитой своих интересов. Если зарплата задерживается или выплачивается не полностью, необходимо направлять жалобу в департамент Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области.

Адрес: 34 микрорайон, здание №14. Номер телефона: +7 (7292) 60-52-64.