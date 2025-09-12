В Актау замечены очереди на газозаправочных станциях

Қазақ тіліне аудару

Утром и вечером на городских газозаправочных станциях наблюдаются очереди из автомобилей. Жители Актау поодозревают дефицит голубого топлива. Ситуацию прокомментировали в городской администрации, передает Lada.kz .

В среднем ежедневно в город поступает около 170-180 тонн сжиженного газа. На сентябрь ТОО «КазГӨЗ» выделило 5 375 тонн сжиженного нефтяного газа, а ТОО «АНПЗ» (Атырауский нефтеперерабатывающий завод) дополнительно направило 384 тонны.

В Актау функционирует 28 АГЗС. В пригородных районах и на трассах очередей на заправках не отмечается, - говорят в акимате.

Ситуацию держат на контроле: специалисты дважды в день проводят мониторинг работы заправочных станций и направляют данные в областное управление предпринимательства и торговли.

Тем не менее, жители отмечают, что проблема остается острой.

Мы уже больше недели вынуждены стоять в очереди минимум по часу, чтобы заправиться. Утром и вечером невозможно подъехать, машины тянутся вдоль дороги, - рассказывают водители.

Напомним, ранее власти нехватку сжиженного газа «списывали» на наплыв туристов.