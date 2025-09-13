18+
12.09.2025, 20:50

«Вы – слуги народа»: жительница Актау возмутилась работой системы здравоохранения

Общество 0 1 632 Наталья Вронская

Жительница Актау Эльнара Фатуллаева опубликовала видеообращение с жалобой на работу областного управления здравоохранения и городской поликлиники №1 в 7 микрорайоне, к которой она прикреплена, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По словам женщины, 11 сентября она пришла в поликлинику, чтобы получить направление на КТ шеи с контрастом из-за узлового образования.

У моей мамы злокачественная опухоль, я нахожусь в зоне риска, но в поликлинике нет онколога, отправляют в 1 микрорайон. Там я просидела два часа, так и не получила направление. У мамы ещё в апреле должны были оформить инвалидность, я полгода обиваю пороги, но результата нет, - сказала она.

Эльнара Фатуллаева также заявила, что направление на обследование можно сделать и на платной основе, однако ей непонятно, для чего в таком случае она платит налоги.

Ежемесячно плачу налоги и медстраховку, чтобы врачи и госслужащие получали зарплату. Почему такое отношение?, - подчеркнула жительница города.

По её словам, посещение поликлиники превратилось в ежедневное испытание.

Каждый раз требуют новые справки и медосмотры. Сегодня мне снова дали стопку направлений. Это уже край. Я не хочу, чтобы врачи лишились работы, но сил нет. Вы  слуги народа, вы должны лечить, а не калечить, - эмоционально отметила девушка.

В Актауской городской поликлинике №1, к которой прикреплена Эльнара Фатуллаева, сообщили, что её обращение было рассмотрено Службой поддержки пациентов и внутреннего аудита.

Для прохождения КТ шеи необходимо предварительное заключение онколога. В этой связи пациентке выдано направление в областной онкологический диспансер на 12 сентября 2025 года в 16:00 часов, - говорится в официальном ответе медучреждения.

Что касается оформления инвалидности для её матери, в медучреждении отметили, что пациентка прошла консультации у эндокринолога, ревматолога, хирурга, терапевта, кардиолога и онколога.

Собранные материалы направлены на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии. При положительном заключении документы будут переданы в МСЭ для принятия окончательного решения, - пояснили в поликлинике.

В АГП №1 также напомнили, что при возникновении вопросов, связанных с качеством медицинской помощи, жители могут обратиться в Службу поддержки пациента по номеру телефона: +7 (7292) 51-14-00 или по номеру телефона доверия 51-14-45.

0
21
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Arzt_MD
Arzt_MD
С таким отношением, что врачи «слуги» и получает помощь
12.09.2025, 16:19
