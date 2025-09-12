Боевая техника проедет по улицам Мангистау: раскрыты причины

В рамках программы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил РК в Мангистауской области пройдёт двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2025» с участием войск региональных командований «Запад» и «Восток». По этим причинам на улицах региона можно будет заметить боевую технику, передает Lada.kz.
Уведомила население о запланированных учениях пресс-служба Актауского гарнизона.
В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом – железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации, - сказано в официальном сообщении.
В министерстве обороны РК проинформировали: в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения.
Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Напоминаем: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность, - заключили в гарнизоне.
