Боевая техника проедет по улицам Мангистау: раскрыты причины

Уведомила население о запланированных учениях пресс-служба Актауского гарнизона.

В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом – железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации, - сказано в официальном сообщении.