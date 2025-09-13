Шесть микрорайонов благоустраивают в Актау

Қазақ тіліне аудару

В областном центре для комфорта горожан приводят в порядок жилые массивы – обновляют внутримикрорайонные дороги, детские и спортивные площадки и проводят ряд других работ, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Благоустройство ведется в микрорайонах 15, 16, 20, 20А, 28А и 29, сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

В рамках проекта предусмотрены реконструкция старых и строительство новых автомобильных дорог, установка железобетонных лестниц и подпорных стен, оборудование детских игровых и спортивных площадок, расширение парковочных мест для автомобилей, замена и установка новых бордюров, - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется модернизация системы уличного освещения, обновление пешеходных дорожек и озеленение территорий внутри микрорайонов.

