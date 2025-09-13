Оптоволоконный кабель между Актау и Сумгаитом: завершено исследование дна Каспия

Кабель прокладывают между Актау и Сумгаитом. Он обеспечит рекордную пропускную способность - 400 Тбит/с, связав Азию и Европу через Каспийское море. В начале августа проект вступил в активную фазу – приступили к изучению морского дна.

Как поделился в соцсетях глава АО «Казтелеком» Багдат Мусин, исследование дна Каспия завершается.

«Мы завершаем исследование дна Каспия. Основная часть исследования проводится на кораблях, оборудованных спецприборами. А там, где судна не могут проходить, обращаемся к дайверам, чтобы они вместе с роботом ROV исследовали глубины. Они проверяют грунт, смотрят, нет ли предметов и всяких препятствий для заглубления кабеля и так далее. Прибрежная зона уже изучена, но работа продолжается», - сообщил Багдат Мусин.