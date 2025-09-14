Жителей Актау возмутила установка старых скамеек и урн в парке «Акбота»

Қазақ тіліне аудару

В городском парке «Акбота» установили скамейки и урны, которых горожане ждали все лето, но они оказались изношены, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 1 микрораойна

Жители 1 микрорайона утверждают, что установленные контейнеры для мусора и лавочки выглядят как «списанные» или ранее использованные.

Откуда они их вытащили или списанные достали? И это чиновники называют полной реконструкцией парка? - недоумевают горожане.

Некоторые установленные скамейки уже сломали.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от отдела ЖКХ акимата Актау.

Напомним, ранее жители возмущались состоянием городского парка «Акбота», заявляя, что здесь практически не осталось скамеек и урн.