За парковку на остановке оштрафовали водителя Lexus в Актау

В Сети распространилось видео, где легковой автомобиль занял место на автобусной остановке, создав неудобства для общественного транспорта, сообщает Lada.kz .

Нарушение зафиксировал водитель общественного транспорта.

Как сообщили в департаменте полиции региона, факт нарушения выявлен 13 сентября около 14:40 напротив клиники «Сенім» в 17 микрорайоне.

Водитель автомобиля Lexus припарковал машину в запрещенном месте. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей - 19 660 тенге.

