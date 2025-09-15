18+
15.09.2025, 13:02

В каких микрорайонах Актау ведутся работы по благоустройству

Общество 0 1 012 Лиана Рязанцева

В городской администрации предоставили информацию о благоустройстве микрорайонов и проделанной в них работе, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

По информации акимата, в Актау реализуется план благоустройства на 2024–2026 годы, целью которого является развитие и обновление общественных мест. В рамках программы ведутся работы по содержанию парков, скверов, малых архитектурных форм, памятников, фонтанов, спортивных и детских площадок, пешеходных дорожек, а также объектов на набережной, говорят в администрации города.

Так, в 4А микрорайоне на «Скальной тропе» были покрашены ограждения, лавочки и урны, восстановлены камеры видеонаблюдения. В 7 микрорайоне на площади «Жеңіс» («Победы») отремонтированы балясины и памятники, приведены в порядок пешеходные дорожки и мраморные плиты. Обновлён и мемориальный комплекс «Вечный огонь». На прибрежной зоне 15А и 14А микрорайонов модернизированы изношенные спортивные и детские игровые площадки.

В парке «Ақбота», согласно плану, ведётся восстановление пешеходных дорожек, лавочек, урн и малых архитектурных форм.

Кроме того, в микрорайонах 1В, 4А, 5, 7, 12, 13, 24, 26А, 32 и 32Б восстанавливаются старые пешеходные дорожки: укладывается брусчатка, обновляется асфальтовое покрытие, устанавливаются новые опоры освещения, лавочки и урны. Для замены изношенных элементов в районе прибрежной зоны от 15А микрорайона «Самал» до 9А микрорайона, а также в парках и скверах установлено 400 новых лавочек и урн из композитного мрамора. Дополнительно места с интенсивным пешеходным потоком оборудованы скамейками и мусорными урнами. Также в 29А микрорайоне, рядом с торговым центром «Akkala Mall», построен новый пешеходный тротуар протяжённостью 500 метров, - сообщили в пресс-службе акимата. 

 Напомним, ранее сообщалось, что в новых микрорайонах Актау ведётся прокладка инженерных сетей. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"обновляется асфальтовое покрытие"-----Одно делают и тут же другое ломают! В 12 мкр обновляют тротуар от Облакимата и в сторону "Мечты" (вдоль автодороги) Спецтехниха целый день ездит по другому тротуару (внутри сквера) продавливая асфальт и бордюры и мешает движению пешеходов!
15.09.2025, 08:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

