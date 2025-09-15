Танцоры из Актау завоевали 17 кубков на чемпионате в Стамбуле

Қазақ тіліне аудару

Воспитанницы клуба спортивного бального танца «Formation» стали финалистами международного чемпионата по танцам «Istanbul ball», который проходил в Стамбуле 13-14 сентября, передает Lada.kz.

Фото предоставлено хореографом

Вчера, 14 сентября, в Стамбуле завершился международный чемпионат по бальным танцам «Istanbul ball».

Чемпионат собрал представителей из восьми стран - около тысячи участников разных возрастов. Казахстан на соревнованиях представляла команда клуба спортивного бального танца «Formation».

Хореограф Анастасия Свирская рассказала, что пять воспитанниц клуба по достоинству представили нашу страну на этом турнире.

Так, Арайлым Балкасим, Калима Балга, Айяла Ерланкызы, Дидар Дарибаева и Камила Узакбаева показали блестящие результаты на соревнованиях, завоевав награды в различных танцевальных программах. В общей сложности юные танцоры завоевали 17 кубков.

Напомним, ранее танцоры из Актау стали финалистами и полуфиналистами Кубка мира по всем стилям WADF (World Artistic Dance Federation), который проходил в Баку 6-7 сентября.