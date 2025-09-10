Бальники из Актау стали призерами Кубка мира по всем стилям WADF

Танцоры из Актау стали финалистами и полуфиналистами Кубка мира по всем стилям WADF (World Artistic Dance Federation), который проходил в Баку 6-7 сентября, передает Lada.kz.
Казахстан на соревнованиях представляла команда клуба спортивного бального танца «Formation». Его воспитанницы по достоинству представили нашу страну на этом турнире, сообщила хореограф Анастасия Свирская.
Девочки выступали в разных возрастных категориях. В некоторых из них участницам необходимо было обойти более 20 соперниц.
Айлы Нурланова (10 лет) стала чемпионкой мира в одной из своих категорий.
Калима Балга (10 лет, открытый класс) завоевала серебряную награду в трех возрастных категориях.
Злата Тюрина (11 лет, открытый класс) стала бронзовым призером в одной возрастной категории.
Жулдыз Сеит (14 лет) поднялась на третью ступень призового пьедестала в одной возрастной категории.
Айару Уланова (10 лет, открытый класс) стала четвертой в двух категориях.
Томирис Джамаева (10 лет, открытый класс) заняла шестое место в одной возрастной категории.
Алина Аминова (11 лет, открытый класс) взяла 10 место.
Всемирный чемпионат по артистическому бальному танцу и Кубок мира по всем стилям WADF (World Artistic Dance Federation) собрал представителей более 10 стран.
Напомним, ранее Lada.kz сообщала о том, что в Актау ведется набор девочек и мальчиков на бесплатную секцию спортивных танцев. Подробности по ссылке.
Комментарии0 комментарий(ев)