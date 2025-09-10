Бальники из Актау стали призерами Кубка мира по всем стилям WADF

Қазақ тіліне аудару

Танцоры из Актау стали финалистами и полуфиналистами Кубка мира по всем стилям WADF (World Artistic Dance Federation), который проходил в Баку 6-7 сентября, передает Lada.kz .

Призеры соревнований. Фото предоставлено хореографом

Казахстан на соревнованиях представляла команда клуба спортивного бального танца «Formation». Его воспитанницы по достоинству представили нашу страну на этом турнире, сообщила хореограф Анастасия Свирская.

Девочки выступали в разных возрастных категориях. В некоторых из них участницам необходимо было обойти более 20 соперниц.

Айлы Нурланова (10 лет) стала чемпионкой мира в одной из своих категорий.

Калима Балга (10 лет, открытый класс) завоевала серебряную награду в трех возрастных категориях.

Злата Тюрина (11 лет, открытый класс) стала бронзовым призером в одной возрастной категории.

Жулдыз Сеит (14 лет) поднялась на третью ступень призового пьедестала в одной возрастной категории.

Айару Уланова (10 лет, открытый класс) стала четвертой в двух категориях.

Томирис Джамаева (10 лет, открытый класс) заняла шестое место в одной возрастной категории.

Алина Аминова (11 лет, открытый класс) взяла 10 место.

Всемирный чемпионат по артистическому бальному танцу и Кубок мира по всем стилям WADF (World Artistic Dance Federation) собрал представителей более 10 стран.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о том, что в Актау ведется набор девочек и мальчиков на бесплатную секцию спортивных танцев. Подробности по ссылке.