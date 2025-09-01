В Актау ведется набор детей на бесплатную секцию спортивных танцев

Қазақ тіліне аудару

В Актау ведется набор девочек и мальчиков на бесплатные занятия спортивными танцами в центре «Школьник», передает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Набор на занятия спортивными танцами ведется среди девочек и мальчиков в возрасте от пяти до 13 лет.

По словам педагога Вячеслава Хмелёва, уроки будут проводиться бесплатно в центре «Школьник».

Записаться на секцию танцев можно по номеру телефона: +7 (700) 112-96-97.

Адрес: 3 микрорайон, здание №208, центр «Школьник».

Ранее сообщалось о том, что Мангистауская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по вольной борьбе ведет набор девочек на бесплатные занятия. Воспитанниц в будущем намерены отправлять на различные турниры.

Набирают детей в возрасте от 5 до 7 лет и в теннисный центр. Тренеры будут проводить бесплатные занятия по большому теннису.