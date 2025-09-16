18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.09.2025, 08:57

В Актау продолжают устанавливать защитные ограждения вдоль дорог

Общество

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности движения как автомобилей, так и пешеходов, в областном центре продолжают установку специальных защитных ограждений вдоль автодорог, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Ограждения появляются как защитная мера на потенциально опасных участках. Низкое ограждение вдоль дорог выполняет функцию психологического барьера, сдерживающего пешеходов от попытки пересечь проезжую часть в неположенном месте. Даже невысокая преграда визуально отделяет пешеходную зону от проезжей части, усиливая ощущение границы и недопустимости перехода. Это снижает импульсивные решения перебежать дорогу, особенно в местах с интенсивным движением, повышая общую безопасность.

Как сообщили в акимате Актау, барьеры уже установили на перекрестке 27, 16 и 12А микрорайонов, в районе ТЦ «Заман», на отрезке дороги от 27 микрорайона до центральной мечети, на участках между 17 и 18, 16 и 19 микрорайонами, в районе ТЦ «Альбион», в районе стадиона Мунайшы и ресторана «Palazzo».

Напомним, жители Актау ранее жаловались на опасный перекресток.

