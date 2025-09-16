В Актау продолжают устанавливать защитные ограждения вдоль дорог

Қазақ тіліне аудару

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности движения как автомобилей, так и пешеходов, в областном центре продолжают установку специальных защитных ограждений вдоль автодорог, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Ограждения появляются как защитная мера на потенциально опасных участках. Низкое ограждение вдоль дорог выполняет функцию психологического барьера, сдерживающего пешеходов от попытки пересечь проезжую часть в неположенном месте. Даже невысокая преграда визуально отделяет пешеходную зону от проезжей части, усиливая ощущение границы и недопустимости перехода. Это снижает импульсивные решения перебежать дорогу, особенно в местах с интенсивным движением, повышая общую безопасность.

Как сообщили в акимате Актау, барьеры уже установили на перекрестке 27, 16 и 12А микрорайонов, в районе ТЦ «Заман», на отрезке дороги от 27 микрорайона до центральной мечети, на участках между 17 и 18, 16 и 19 микрорайонами, в районе ТЦ «Альбион», в районе стадиона Мунайшы и ресторана «Palazzo».

