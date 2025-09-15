18+
Жители Актау возмутились заменой хорошей брусчатки на пешеходной дорожке в 12 микрорайоне

Общество 0 1 373 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители 12 микрорайона. Они возмущены заменой брусчатки на пешеходной дорожке, отмечая, что прежнее покрытие находилось в хорошем состоянии. В акимате Актау прокомментировали ситуацию.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители 12 микрорайона утверждают, что брусчатка, которую начали менять, была в удовлетворительном состоянии и вполне могла прослужить еще некоторое время.

Зачем её менять? Ведь она в хорошем состоянии. Ну, может, одну-две плитки можно было бы заменить — и всё. У нас что, в Актау больше нет разбитых пешеходных дорожек, которые действительно требуют ремонта? К примеру, в нескольких метрах отсюда есть разбитая дорога, которая как раз требует восстановления после замены труб. Лучше бы на нее обратили внимание, — возмущаются жители 12 микрорайона.

Редакция Lada.kz запросила комментарий в акимате Актау. Там пояснили, что работы проводятся в рамках плана благоустройства города.

Эта брусчатка не менялась более 10 лет, поэтому было принято решение о её замене, — сообщили в акимате.

Напомним, ранее в городской администрации предоставили информацию о благоустройстве микрорайонов и проделанной в них работе. 

fox1167
fox1167
Прошу обратить внимание начальника Департамента Дорожной Полиции и привлечь водителя спецтранспорта, который целый день разъезжает там по асфальтированной пешеходной дорожке, развозя в ковше щебень и раствор цемента, тем самым разрушая бордюры и продавливает асфальт и мешает свободному перемещению горожан по скверу сзади 17 дома (12 мкр). Сколько это может продолжаться? Одно делают---другое разрушают!
15.09.2025, 12:52
Aqtau_2023
Aqtau_2023
По всей стране одно и то же. Интересно в аулах и в районных центрах тоже бордюры и брусчатку меняют, ведь её там никогда не было.
15.09.2025, 12:16
