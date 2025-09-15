Жители Актау возмутились заменой хорошей брусчатки на пешеходной дорожке в 12 микрорайоне

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратились жители 12 микрорайона. Они возмущены заменой брусчатки на пешеходной дорожке, отмечая, что прежнее покрытие находилось в хорошем состоянии. В акимате Актау прокомментировали ситуацию.

Фото жителей Актау

Жители 12 микрорайона утверждают, что брусчатка, которую начали менять, была в удовлетворительном состоянии и вполне могла прослужить еще некоторое время.

Зачем её менять? Ведь она в хорошем состоянии. Ну, может, одну-две плитки можно было бы заменить — и всё. У нас что, в Актау больше нет разбитых пешеходных дорожек, которые действительно требуют ремонта? К примеру, в нескольких метрах отсюда есть разбитая дорога, которая как раз требует восстановления после замены труб. Лучше бы на нее обратили внимание, — возмущаются жители 12 микрорайона.

Редакция Lada.kz запросила комментарий в акимате Актау. Там пояснили, что работы проводятся в рамках плана благоустройства города.

Эта брусчатка не менялась более 10 лет, поэтому было принято решение о её замене, — сообщили в акимате.

