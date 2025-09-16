В Мангистау на полигоне «Оймаша» состоялись стрельбы из танков

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области на полигоне «Оймаша» танковые экипажи бригады морской пехоты регионального командования «Запад» приняли участие в штатных стрельбах из танков Т-72, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото: Актауский гарнизон

Экипажи вели огонь по различным условным целям. Танкисты продемонстрировали высокую точность при стрельбе по условным танкам противника с дистанции до 1600 м, ручным противотанковым гранатометам и безоткатному орудию на автомобиле с дистанции до 900 м, а также ручному противотанковому гранатомету с дистанции 700 м.

Помимо огневых задач, военнослужащие успешно отработали практические нормативы по укладке боекомплекта в танк, переводу вооружения и экипажа из походного положения в боевое и обратно.

«Стрельбы направлены на совершенствование организации управления огнем, развитие боевой подготовки военнослужащих, совершенствование их навыков и умений в стрельбе из штатного вооружения», – отметил командир танкового батальона капитан Бексултан Алдаберген.

Экипажи роты качественно и в установленные сроки выполнили все нормативы, поразили цели и продемонстрировали высокий уровень взаимодействия. Лучшей по организации и результатам стрельб была признана 2-я танковая рота под командованием старшего лейтенанта Сунатуллы Раджапова. В индивидуальном порядке наилучшие результаты по точности и слаженности действий экипажа показал командир танка - гвардии старший лейтенант Асулан Сабир.

Штатные стрельбы с применением основного вооружения танка проводятся дважды в год. Они являются важной частью боевой подготовки, в ходе которой личный состав не только оттачивает технические навыки, но и получает важный практический опыт взаимодействия с техникой и управления огнем в условиях, приближенных к боевым.