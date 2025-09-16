В Актау строят новые автопарковки у школ и жилых домов

Қазақ тіліне аудару

В областном центре станет больше парковочных мест – новые парковки строят у школ и жилых домов, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Как рассказали в акимате, парковочные площадки строят для снижения транспортных заторов и создания удобных условий для горожан.



Новые автопарковки уже появились перед домом №39 в 5 микрорайоне, на территории 6 микрорайона - возле школы №6 и детских садов, у СШ №8 в 8 микрорайоне. В настоящее время строительство парковочных мест продолжается рядом со школой «Дарын» в 32Б микрорайоне, школой №22 в 22 микрорайоне и школой №25 в микрорайоне Шыгыс-1.



