Назначен новый генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»

Новым руководителем национальной морской судоходной компании стал Бауыржан Муратулы. О кадровых изменениях стало известно сегодня, 16 сентября, когда нового руководителя представили коллективу компании, передает Lada.kz .

Бауржан Муратулы. Фото: КМГ

Как сообщили в пресс-службе АО «КазМунайГаз», до назначения Бауыржан Муратулы занимал должность заместителя генерального директора ТОО «KMG Systems&Services».

Бауыржан Муратулы родился в 1986 году в городе Талдыкорган.

В 2008 году окончил Военно-морскую академию Бундесвера по специальности "штурманская служба" (кораблевождение), в 2017 году — Академию экономики и права им. У.Джолдасбекова по специальности "юриспруденция", в 2018 году — Академию генерального штаба Бундесвера по специальности "управление миротворческими контингентами", в 2025 году — Алматинский университет менеджмента, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал командиром штурманской боевой части Отдельного дивизиона разнородных кораблей Военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил РК (далее — ВМБ ВМС ВС РК).

В разные годы работал старшим офицером оперативного отделения штаба, начальником отделения мобилизации и комплектования штаба ВМБ ВМС ВС РК, командиром ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан», старшим офицером Департамента военно-технической политики Министерства обороны РК, командиром отдельного дивизиона разнородных кораблей ВМБ ВМС ВС РК, командиром военно-морской базы — заместителем главнокомандующего ВМС ВС РК, менеджером по морской логистике ТОО «FSSA».

