Вице-министр энергетики проверил готовность Актау к отопительному сезону

Продолжаются визиты республиканских чиновников на МАЭК. В этот раз объекты энергокомбината посетил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает Lada.kz .

Фото Минэнерго

Как сообщает Министерство энергетики РК, в рамках контроля подготовки к предстоящему отопительному периоду вице-министр энергетики Сунгат Есимханов посетил объекты ремонта тепловых сетей Актау и ТОО «МАЭК».

Основное внимание чиновника было уделено проекту по замене магистральной тепловой сети. В рамках проекта «Реконструкция магистральных тепловых сетей» с 2024 года проводится модернизация магистральных тепловых сетей ТОО «МАЭК». Так, в прошлом году было заменено 11,5 км сетей.

В этом году выполнена модернизация 9,9 км магистральных тепловых сетей. На сегодня подрядными организациями ведутся завершающие мероприятия по благоустройству прилегающей территории, сообщили в Минэнерго.

«Реализация проекта позволит значительно повысить надежность теплоснабжения и снизить теплопотери, что обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение для жителей города», - говорится в сообщении Минэнерго РК.

На ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» находятся в ремонте котел № 13 и турбина № 3 до середины октября этого года. На ТЭС выполнен ремонт энергоблока № 2.

Территориальному департаменту Комитета поручено на постоянной основе продолжить мониторинг хода проведения ремонтных работ тепловых сетей и основного оборудования объектов тепло- и электроснабжения.

Напомним, в конце августа ТОО «МАЭК» по поручению премьер-министра посетил его советник Ералы Тугжанов.