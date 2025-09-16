18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 12:03

Вице-министр энергетики проверил готовность Актау к отопительному сезону

Общество 0 2 111 Ольга Максимова

Продолжаются визиты республиканских чиновников на МАЭК. В этот раз объекты энергокомбината посетил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает Lada.kz.

Фото Минэнерго
Фото Минэнерго

Как сообщает Министерство энергетики РК, в рамках контроля подготовки к предстоящему отопительному периоду вице-министр энергетики Сунгат Есимханов посетил объекты ремонта тепловых сетей Актау и ТОО «МАЭК».

Основное внимание чиновника было уделено проекту по замене магистральной тепловой сети. В рамках проекта «Реконструкция магистральных тепловых сетей» с 2024 года проводится модернизация магистральных тепловых сетей ТОО «МАЭК». Так, в прошлом году было заменено 11,5 км сетей.

В этом году выполнена модернизация 9,9 км магистральных тепловых сетей. На сегодня подрядными организациями ведутся завершающие мероприятия по благоустройству прилегающей территории, сообщили в Минэнерго.

«Реализация проекта позволит значительно повысить надежность теплоснабжения и снизить теплопотери, что обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение для жителей города», - говорится в сообщении Минэнерго РК.

На ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» находятся в ремонте котел № 13 и турбина № 3 до середины октября этого года. На ТЭС выполнен ремонт энергоблока № 2.

Территориальному департаменту Комитета поручено на постоянной основе продолжить мониторинг хода проведения ремонтных работ тепловых сетей и основного оборудования объектов тепло- и электроснабжения.

Напомним, в конце августа ТОО «МАЭК» по поручению премьер-министра посетил его советник Ералы Тугжанов.

1
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?