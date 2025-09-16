В Актау устанавливают новые светофоры

Қазақ тіліне аудару

В областном центре для повышения безопасности дорожного движения ежегодно устанавливаются новые светофоры. В этом году планируется установить 16 регулирующих устройств, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Десять светофоров хотят разместить на дорожных перекрестках и шесть – на пешеходных переходах.

Как сообщили в акимате Актау, особое внимание уделяется территориям, прилегающим к образовательным учреждениям. Возле школ и детских садов города установлены специальные дорожные знаки, искусственные неровности, пешеходные переходы и элементы освещения.

Напомним, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности движения как автомобилей, так и пешеходов, в областном центре продолжают установку специальных защитных ограждений вдоль автодорог.