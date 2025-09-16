В Мангистау усилена борьба с наркопреступлениями

За последние три месяца в регионе зарегистрировано 129 правонарушений, связанных с наркотиками. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника управления по борьбе с наркотиками областного департамента полиции Нурбол Бактыбай, передает Lada.kz.
По словам Нурбола Бактыбая, по статье 297 УК РК за сбыт наркотиков зарегистрировано 21 уголовное дело, по части 4 статьи 296 УК РК - хранение в особо крупном размере - 2 дела, по статье 300 УК РК - выращивание наркотических растений - 5 дел. Из незаконного оборота изъято всего 36 кг 808 граммов наркотических веществ. К уголовной ответственности привлечены 98 человек, в том числе три иностранных гражданина.
«В этом году в суд направлено 25 уголовных дел по наркотическим преступлениям, 14 дел прекращены, просроченных дел нет. По статье 440-1 КоАП РК (за употребление наркотиков не в медицинских целях) к ответственности привлечены 156 человек. Через информационную систему «Кибернадзор» заблокировано 375 ссылок на платформы, продающие наркотики. Через систему «Антифрод» выявлено и заблокировано 348 банковских счетов на сумму 12 млн 955 тысяч тенге. Закрашено 160 граффити с рекламой наркотиков», - сообщил Нурбол Бактыбай.
Представитель полиции также рассказал о работе телеграм-бота «Stop synthetic Mangystau», запущенного в прошлом году.
«Через этот бот граждане могут анонимно сообщать о случаях распространения и употребления синтетических наркотиков, а также о различных преступлениях, связанных с наркотиками, о ссылках на интернет-магазины по продаже наркотиков. Все информация сохраняется в полной конфиденциальности и передается в соответствующие органы для принятия мер. Жалобы принимаются в форме короткого текста, фото, видео или ссылки», - отметил Нурбол Бактыбай.
