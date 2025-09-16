В Актау хотят установить видеокамеры на свалках за 28 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

Для профилактики чистоты в областном центре планируют установить камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки, передает Lada.kz .

Актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс на проведение монтажа охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. На выполнение указанного перечня работ выделено 28 519 721 тенге.

Как сообщили в отделе ЖКХ, речь идет об установке восьми опор и прокладки кабеля для системы видеонаблюдения. Места установки опор в настоящее время уточняются. Сами камеры будет устанавливать без конкурса.

Как сообщили в департаменте экологии, вопрос установки камер актуален, так как, несмотря на усилия по вывозу мусора, практика сброса в неустановленных местах продолжается. В основном это пустыри в черте областного центра – несанкционированные свалки зафиксированы рядом с озером Оймаша, на Солдатском пляже, рядом с базой KazFruit, в 18 микрорайоне.

В этом году в ходе космического мониторинга в Актау выявлено 17 стихийных свалок. Перед местными исполнительными органами были поставлены сроки для их ликвидации – до 1 октября. В случае, если мусор не будет убран, ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.