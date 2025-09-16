18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 15:37

В Актау хотят установить видеокамеры на свалках за 28 млн тенге

Общество 0 1 129 Ольга Максимова

Для профилактики чистоты в областном центре планируют установить камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки, передает Lada.kz.

Фото департамента экологии
Фото департамента экологии

Актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс на проведение монтажа охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. На выполнение указанного перечня работ выделено 28 519 721 тенге.

Как сообщили в отделе ЖКХ, речь идет об установке восьми опор и прокладки кабеля для системы видеонаблюдения. Места установки опор в настоящее время уточняются. Сами камеры будет устанавливать без конкурса.

Как сообщили в департаменте экологии, вопрос установки камер актуален, так как, несмотря на усилия по вывозу мусора, практика сброса в неустановленных местах продолжается. В основном это пустыри в черте областного центра – несанкционированные свалки зафиксированы рядом с озером Оймаша, на Солдатском пляже, рядом с базой KazFruit, в 18 микрорайоне.

В этом году в ходе космического мониторинга в Актау выявлено 17 стихийных свалок. Перед местными исполнительными органами были поставлены сроки для их ликвидации – до 1 октября. В случае, если мусор не будет убран, ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

11
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Лохотрон чистой воды. Только в акимате мудрые люди сидят.
16.09.2025, 12:28
GuF
GuF
"Всё это — чистый отмыв денег. В городе, где есть хоть какая-то инфраструктура, электричество и связь, это толком не работает, а где-то на краю света и подавно не будет. Сделают для галочки, а потом от псевдокамер и следа не останется. Был ли мальчик? Цена в 28 миллионов завышена в 1000 раз, при средней стоимости камеры в 15 тысяч тенге, да и оптоволокно не такое дорогое. Смету полностью в студию, я распишу и найду в 1000 раз дешевле."
16.09.2025, 11:20
fox1167
fox1167
"Актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс на проведение монтажа охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. На выполнение указанного перечня работ выделено 28 519 721 тенге"-----А теперь вопрос: акимат вернёт народные деньги, если свалка мусора так же будет продолжаться? Вопрос возник не на пустом месте... Главное, чтобы не получилось как это происходит сейчас на Набережной: понавтыкали кучу камер, а вандализм и свинство победить до сих пор не могут! Выходит---деньги в никуда!
16.09.2025, 11:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?