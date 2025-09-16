В Актау обещают дать горячую воду до конца сентября

Қазақ тіліне аудару

В Актау полностью завершены строительно-монтажные работы на тепломагистрали протяжённостью 10 километров. Об этом сообщил представитель подрядной организации в ходе выездного совещания с участием акима города Абилкаира Байпакова, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Проложено 44 километра магистральных сетей, на данный момент проводится наполнение системы водой.

Как отметил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев, компания уложилась в установленный срок – 15 сентября.

После завершения процесса заполнения водой со стороны ТОО «МАЭК» на следующей неделе запланированы гидравлические испытания труб. В случае их успешного проведения горячая вода начнёт поэтапно поступать в дома горожан до конца сентября.

Модернизация тепловых сетей изначально была рассчитана на три года. Однако все работы завершены на год раньше — всего за два года, сообщает акимат города. Теперь предстоит провести качественное благоустройство на месте проведения работ.

Однако готовность многоквартирных жилых домов к отопительному сезону остаётся на низком уровне, говорят в акимате Актау.