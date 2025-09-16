В Актау обещают дать горячую воду до конца сентября

В Актау полностью завершены строительно-монтажные работы на тепломагистрали протяжённостью 10 километров. Об этом сообщил представитель подрядной организации в ходе выездного совещания с участием акима города Абилкаира Байпакова, передает Lada.kz.
Проложено 44 километра магистральных сетей, на данный момент проводится наполнение системы водой.
Как отметил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев, компания уложилась в установленный срок – 15 сентября.
После завершения процесса заполнения водой со стороны ТОО «МАЭК» на следующей неделе запланированы гидравлические испытания труб. В случае их успешного проведения горячая вода начнёт поэтапно поступать в дома горожан до конца сентября.
Модернизация тепловых сетей изначально была рассчитана на три года. Однако все работы завершены на год раньше — всего за два года, сообщает акимат города. Теперь предстоит провести качественное благоустройство на месте проведения работ.
Однако готовность многоквартирных жилых домов к отопительному сезону остаётся на низком уровне, говорят в акимате Актау.
