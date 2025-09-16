В Мангистау завершили модернизацию участка нефтепровода «Узень- Атырау-Самара»

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области завершены работы по замене и подключению к магистральному нефтепроводу «Узень-Атырау-Самара» на участке 409–422,5 км, передает Lada.kz .

Фото КМГ

Замена 13,5-километрового участка трубопровода выполнена в рамках реализации инвестиционной программы АО «КазТрансОйл» (КТО) на 2021-2025 годы по поэтапному обновлению 76,5 км нефтепровода «Узень – Атырау – Самара». Об этом сообщает пресс-служба АО «КазМунайГаз».

В выполнении задачи были задействованы 212 работников КТО, подрядных организаций и 71 единица специальной техники.

Технические мероприятия по подключению участка выполнены с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, сообщают в компании.

«Проведенная работа повышает надежность, способствует безопасной и бесперебойной перекачке нефти по системе магистральных нефтепроводов РК, успешной реализации транзитного потенциала страны в части транспортировки углеводородов», - говорится в распространенном сообщении.

Нефтепровод «Узень – Атырау – Самара», как отмечают в компании, является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из Казахстана на мировые рынки и вторым по значимости направлением по объему экспорта казахстанской нефти.