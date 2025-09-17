Подняты по тревоге: беспилотные летательные аппараты задействованы в учениях в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Мангистау начался первый этап двустороннего оперативно-стратегического командно-штабного учения «Айбалта-2025». В учениях задействована военная техника, включая самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы ведомства

В рамках первого этапа учения «Айбалта-2025» по тревоге были подняты соединения и воинские части региональных командований «Запад» и «Восток», приведённые в полную боевую готовность.

В манёврах задействованы свыше трех тысяч военнослужащих и более тысячи единиц вооружения и военной техники, включая самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Учение проводится в четыре этапа. На первом этапе военнослужащие отработали действия при объявлении тревоги, совершили марш комбинированным способом в назначенный район и приступили к выполнению учебно-боевых задач. Практические действия будут проходить в дневное и ночное время в условиях ведения оборонительных и наступательных операций с учётом применения беспилотных систем, - рассказал майор Нурбол Шалабаев, представитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Отмечается, что в ходе учения отрабатывается взаимодействие различных родов войск, совершенствуются навыки организации в управлении, отрабатываются вопросы логистики, тактической связи и манёвренности подразделений в сложных климатических условиях.

Учение «Айбалта-2025» продлится до 3 октября текущего года.