На что потратили миллиард: в управлении ветеринарии Мангистау дали разъяснение по приобретению автомобилей и техники

Қазақ тіліне аудару

Управление ветеринарии Мангистауской области представило детальный отчёт о расходовании миллиарда тенге, сообщив, что на указанную сумму были куплены не только внедорожники, но и необходимая техника, передает Lada.kz .

фото ЦОК Мангистауской области

Согласно информации управления, в 2025 году на оснащение ветеринарных организаций оборудованием из местного бюджета предусмотрен 1 012,6 млн тенге.

Эти средства предумотрены на:

5 автомобилей с крано-манипуляторными установками и передвижными инсинераторами – 368 000 000 тенге;

7 автомобилей с камерными дезинфекционными установками – 74 500 000 тенге.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по государственным закупкам.

На приобретение 53 легковых автомобилей было предусмотрено 520 млн тенге. Закупка завершена, освоено 470 млн тенге, - сообщили в ветслужбе региона.

Кроме того, в 2025 году проведена закупка следующего оборудования:

53 холодильника – 6 094 576 тенге;

7 цветных принтеров – 1 040 970 тенге;

28 принтеров – 2 563 512 тенге;

41 комплект компьютеров – 12 884 455 тенге;

51 планшет – 15 504 000 тенге;

14 моноблоков – 4 704 000 тенге;

46 ранцевых опрыскивателей – 1 544 312 тенге.

На эти цели уже проведены закупки, израсходовано 44,3 млн тенге. В целом из местного бюджета выделено 1 012,6 млн тенге, из которых освоено 514,3 млн тенге. Ещё 442,5 млн тенге находятся на стадии конкурсных процедур. Остаток средств будет возвращён в бюджет, - заявили в ведомстве.

Напомним, ветеринарам Мангистау подарили 53 новых автомобиля. Однако жители города, ознакомившись с цифрами, провели собственные подсчеты и недосчитались 600 миллионов тенге.