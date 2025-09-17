18+
17.09.2025, 10:24

На что потратили миллиард: в управлении ветеринарии Мангистау дали разъяснение по приобретению автомобилей и техники

Общество 0 3 043 Лиана Рязанцева

Управление ветеринарии Мангистауской области представило детальный отчёт о расходовании миллиарда тенге, сообщив, что на указанную сумму были куплены не только внедорожники, но и необходимая техника, передает Lada.kz.  

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Согласно информации управления, в 2025 году на оснащение ветеринарных организаций оборудованием из местного бюджета предусмотрен 1 012,6 млн тенге.

Эти средства предумотрены на:

  • 5 автомобилей с крано-манипуляторными установками и передвижными инсинераторами – 368 000 000 тенге;
  • 7 автомобилей с камерными дезинфекционными установками – 74 500 000 тенге.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по государственным закупкам.

На приобретение 53 легковых автомобилей было предусмотрено 520 млн тенге. Закупка завершена, освоено 470 млн тенге, - сообщили в ветслужбе региона.

Кроме того, в 2025 году проведена закупка следующего оборудования:

  • 53 холодильника – 6 094 576 тенге;
  • 7 цветных принтеров – 1 040 970 тенге;
  • 28 принтеров – 2 563 512 тенге;
  • 41 комплект компьютеров – 12 884 455 тенге;
  • 51 планшет – 15 504 000 тенге;
  • 14 моноблоков – 4 704 000 тенге;
  • 46 ранцевых опрыскивателей – 1 544 312 тенге.

На эти цели уже проведены закупки, израсходовано 44,3 млн тенге. В целом из местного бюджета выделено 1 012,6 млн тенге, из которых освоено 514,3 млн тенге. Ещё 442,5 млн тенге находятся на стадии конкурсных процедур. Остаток средств будет возвращён в бюджет, - заявили в ведомстве.

Напомним, ветеринарам Мангистау подарили 53 новых автомобиля. Однако жители города, ознакомившись с цифрами, провели собственные подсчеты и недосчитались 600 миллионов тенге. 

10
9
1
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?