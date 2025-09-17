На что потратили миллиард: в управлении ветеринарии Мангистау дали разъяснение по приобретению автомобилей и техники

Управление ветеринарии Мангистауской области представило детальный отчёт о расходовании миллиарда тенге, сообщив, что на указанную сумму были куплены не только внедорожники, но и необходимая техника, передает Lada.kz.
Согласно информации управления, в 2025 году на оснащение ветеринарных организаций оборудованием из местного бюджета предусмотрен 1 012,6 млн тенге.
Эти средства предумотрены на:
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по государственным закупкам.
На приобретение 53 легковых автомобилей было предусмотрено 520 млн тенге. Закупка завершена, освоено 470 млн тенге, - сообщили в ветслужбе региона.
Кроме того, в 2025 году проведена закупка следующего оборудования:
На эти цели уже проведены закупки, израсходовано 44,3 млн тенге. В целом из местного бюджета выделено 1 012,6 млн тенге, из которых освоено 514,3 млн тенге. Ещё 442,5 млн тенге находятся на стадии конкурсных процедур. Остаток средств будет возвращён в бюджет, - заявили в ведомстве.
Напомним, ветеринарам Мангистау подарили 53 новых автомобиля. Однако жители города, ознакомившись с цифрами, провели собственные подсчеты и недосчитались 600 миллионов тенге.
