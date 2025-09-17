18+
17.09.2025, 16:21

На автодорогах в Мангистау устанавливают 45 стационарных комплексов для фиксации нарушений

Общество 0 7 538 Лиана Рязанцева

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции региона Тилекберген Селбаев на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал о внедрении новых технологий фото- и видеофиксации для выявления нарушений на дорогах региона, передает Lada.kz

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

Тилекберген Селбаев рассказал, что для обеспечения безопасности дорожного движения в Мангистау широко используются новые технологии.

В частности, на дорогах республиканского значения применяются беспилотные летательные аппараты. В служебные автомобили установлено 10 комплексов «Ekin-patrol», а также используются 2 комплекса «Oracle Insight» при скрытом патрулировании. Кроме того, на общественные автобусы установлены автоматические устройства для скрытой фиксации превышения скорости, — сказал Тилекберген Селбаев.

Также, по его словам, ведутся работы по установке 45 стационарных комплексов на автодорогах республиканского и областного значения для выявления нарушений. Работает система «Сергек» с 1138 видеокамерами, из которых 736 предназначены для обеспечения дорожной безопасности, а 402 — для охраны общественного порядка.

Кроме того, на республиканских трассах установлены шесть билбордов и два информационных панно по ограничению скорости. На 46 пешеходных переходах проводится установка искусственного освещения. В целях предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах установлены 3000 квадратных метров дорожных ограждений, - отметил Тилекберген Селбаев.

В целом по области обновлено 577 дорожных знаков, установлено 520 новых знаков, нанесено 875 квадратных метров искусственных шумовых полос.

Тилекберген Селбаев отметил, что в регионе с 15 по 30 сентября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», а также с 15 по 20 сентября проходит акция «Перевозчик».

В результате за два дня выявлено 800 правонарушений, 50 автомобилей помещены на специализированную стоянку, - заключил он.

12
38
0
