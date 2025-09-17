Жителям Мангистау бесплатно окажут юридическую помощь

В Актау пройдет акция «Бесплатная юридическая помощь». Жители областного центра смогут получить бесплатно квалифицированную консультацию у специалистов. Об этом сообщает департамент юстиции Мангистауской области, передает Lada.kz.
Акция «Бесплатная юридическая помощь» состоится 18 сентября.
Жители Актау смогут задать вопросы и получить квалифицированную помощь по правовым вопросам.
Прием граждан будет проходить с 10:00 до 12:00 часов.
Организатором мероприятия является департамент юстиции Мангистауской области.
Не упустите возможность прийти на акцию «Бесплатная юридическая помощь» и получить квалифицированную юридическую консультацию у специалистов, - призывают организаторы.
Место проведения: 29 микрорайон, 24 дом ЖК «Заветная мечта», здание «Актауского городского отдела занятости и социальных программ».
