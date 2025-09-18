18+
18.09.2025, 11:58

В Актау реконструируют парк «Акбота» и создадут новые зоны отдыха

Общество 0 3 580 Наталья Вронская

В Актау планируют масштабное благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил аким города Абилкаир Байпаков на встрече с представителями СМИ, передает Lada.kz.

Фото с сайта gov.kz
Фото с сайта gov.kz

По словам градоначальника, в ближайшее время начнется реконструкция парка «Акбота». Работы будут проведены за счет спонсорских средств крупных недропользователей.

Мы будем реализовывать этот проект. Там будет современный парк, мы все это восстановим, будет реконструкция, - отметил аким.

Кроме того, благоустройство продолжится и в других микрорайонах города. В частности, в 40-м микрорайоне развивают Президентский парк, которому, по словам главы города, требуется время для полноценного становления.

Также проекты по созданию променадов, аллей и скверов предусмотрены в 27, 12 и 7 микрорайонах. Все они будут реализовываться поэтапно, поскольку требуют значительных финансовых затрат.

Отдельно Абилкаир Байпаков остановился на Ботаническом саду в 10 микрорайоне. Сейчас он закрыт для посещения, так как там выращивают уникальные растения.

Пока открыть его для всеобщего доступа невозможно. Но, я думаю, придет время, и этот вопрос тоже будет решен, - сказал аким.

Что касается арендаторов, работающих на территории парка «Акбота», - владельцев аттракционов, проката машинок и мелкой торговли, - то этот вопрос будет урегулирован в ходе реконструкции объекта.

Аттракционы нужны, и в рамках проекта будет создана большая игровая зона. Все предприниматели смогут перейти туда и продолжить свою деятельность, - добавил Байпаков.

Напомним, ранее жителей Актау возмутила установка старых скамеек и урн в парке «Акбота».

Комментарии

4 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Там будет современный парк, мы все это восстановим, будет реконструкция, - отметил аким."----Ага! И переименуем город Актау в Васюки! Где-то я уже это слышал и не один раз
19.09.2025, 02:16
Vladimir00
Vladimir00
Раскатали губу.закатайте назад.вам ясно дали понять в ближайшее время.а это понятие растяжимое.какая ёлка?для кого.для идиотов вандалов.какая полиция их не найдешь нигде.при наших управленцах это крах всему и вся
18.09.2025, 13:41
Галина63
Галина63
Елка в нижней зоне города конечно нужна. В 15 мкр. ехать далековато. Идея ставить елку в парке мне нравится. Хорошо бы, чтобы там не просто елка стояла и куча фотографов в грязных поношенных костюмах новогодних шабашили, а играла музыка, ярмарочная продажа елок например была, и каких-то сладостей. Чтобы настроение поднималось у народа. И ни в коем случае не мотались гонщики по парку, а можно было спокойно пройтись с детьми, не оглядываясь через каждую секунду не летит ли на тебя очередная машинка. Освещение в темное время сделать хорошее. И установить пост полиции, чтобы порядок был. В принципе много не нужно. Наш город не такой уж большой, его при желании как игрушку сделать можно.
18.09.2025, 09:42
maksimsh
maksimsh
надеюсь в парке будет предусмотрена площадка и для зимних развлечений: в частности главную елку можно ставить там в окружении ярмарки местных производителей, как это делается в российских городах а то у нас зимой и осенью в Актау вообще ничего интересного и погулять негде
18.09.2025, 07:35
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

