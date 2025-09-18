В Актау реконструируют парк «Акбота» и создадут новые зоны отдыха

Қазақ тіліне аудару

В Актау планируют масштабное благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил аким города Абилкаир Байпаков на встрече с представителями СМИ, передает Lada.kz .

Фото с сайта gov.kz

По словам градоначальника, в ближайшее время начнется реконструкция парка «Акбота». Работы будут проведены за счет спонсорских средств крупных недропользователей.

Мы будем реализовывать этот проект. Там будет современный парк, мы все это восстановим, будет реконструкция, - отметил аким.

Кроме того, благоустройство продолжится и в других микрорайонах города. В частности, в 40-м микрорайоне развивают Президентский парк, которому, по словам главы города, требуется время для полноценного становления.

Также проекты по созданию променадов, аллей и скверов предусмотрены в 27, 12 и 7 микрорайонах. Все они будут реализовываться поэтапно, поскольку требуют значительных финансовых затрат.

Отдельно Абилкаир Байпаков остановился на Ботаническом саду в 10 микрорайоне. Сейчас он закрыт для посещения, так как там выращивают уникальные растения.

Пока открыть его для всеобщего доступа невозможно. Но, я думаю, придет время, и этот вопрос тоже будет решен, - сказал аким.

Что касается арендаторов, работающих на территории парка «Акбота», - владельцев аттракционов, проката машинок и мелкой торговли, - то этот вопрос будет урегулирован в ходе реконструкции объекта.

Аттракционы нужны, и в рамках проекта будет создана большая игровая зона. Все предприниматели смогут перейти туда и продолжить свою деятельность, - добавил Байпаков.

Напомним, ранее жителей Актау возмутила установка старых скамеек и урн в парке «Акбота».