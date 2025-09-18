18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 14:04

Сколько осужденных в Мангистау привлечены к общественным работам

Общество

В Мангистауской области 75 человек отбывают наказание в виде обязательных общественных работ. Такое решение принято судами по различным уголовным делам, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото с сайта Polisia.kz
Фото с сайта Polisia.kz

В зависимости от тяжести проступка осужденным назначено от 20 до 300 часов работ. Свой «трудовой срок» они отрабатывают в акиматах, коммунальных предприятиях и организациях региона: ТОО «АктауКурылысСервис», ТОО «Green City», «Озен-инвест», ГКП «Турмыс-сервис».

Работу осужденные в основном выполняют на улицах и во дворах: они занимаются благоустройством, озеленением, помогают коммунальным службам убирать территорию и поддерживать санитарный порядок.

Один из них  житель Актау, осужденный по статье 108-1 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд назначил ему 60 часов обязательных работ. Сейчас он трудится в компании ТОО «Green City», где занимается уборкой общественных пространств.

Обязательные работы  это реальная альтернатива тюремному заключению. Они позволяют сохранить социальные связи и дают шанс вернуться к нормальной жизни, - отмечают в службе пробации.

В ведомстве подчеркивают, что такой вид наказания помогает осужденным осознать последствия своих поступков, дисциплинирует и дает возможность искупить вину, принося пользу обществу.

Ранее Lada.kz подготовила фотоисторию об осужденных, которым в качестве наказания за проступки назначили общественные работы. Подробнее по ссылке.

