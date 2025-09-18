В Актау временно отключат электричество в нескольких микрорайонах

Қазақ тіліне аудару

В ночь с 18 на 19 сентября в Актау будет проведено частичное отключение электроэнергии. Об этом Lada.kz сообщили в ГКП «АУЭС».

С 00:00 до 05:00 часов без света останутся жилые дома и объекты в 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 и 24 микрорайонах.

Причина отключения – ремонтные работы, которые проводит АО «МРЭК». Энергетики займутся заменой старого оборудования на новое.

Подробный список домов и объектов, которые временно останутся без электроэнергии, опубликован на фото ниже. В списке указаны адреса трансформаторных подстанций (например, ТП6-07 – это 6-й микрорайон). Рядом обозначены конкретные жилые дома, где планируется отключение.

Напомним, ранее отключение электроэнергии в 11 микрорайонах города происходило в ночь с 17 на 18 сентября.