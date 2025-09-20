18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.09.2025, 13:31

Жительница Мунайлинского района «вытрясла» с ресторана предоплату за той

Общество

В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассказали, в каком случае заказчик может вернуть внесенную предоплату за услуги организации торжества, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Freepik
Иллюстративное фото: Freepik

В Мангистауской области широко развита традиция отмечать семейные праздники в ресторанах, коих в регионе в избытке. Однако, иногда планы по тем или иным причинам приходится менять и отказываться от торжества. Что делать, если знаменательная дата уже определена и внесена предоплата, но той пришлось отменить, рассказали в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области.

Жительница Мунайлинского района собиралась отметить семейный праздник 14 сентября в одном из ресторанов, расположенных там же. Мероприятие было запланировано заблаговременно – 10 августа на основе устной (без чека и договора) договоренности с администрацией точки общепита она внесла предоплату в размере 30 тысяч тенге.

Однако 10 сентября у нее скончался близкий родственник, и праздник пришлось отменить, о чем ресторан был уведомлен. Заказчица попросила вернуть предоплату, но получила отказ. «Деньги не возвращаем!», - заявили ей представители ресторана.

Как разъяснили в департаменте по защите прав потребителей, согласно Закону РК «О защите прав потребителей», если услуга не была оказана, а расходов не понесено, потребитель имеет право на полный возврат суммы.

Так как никаких приготовлений сотрудники ресторана еще не начали, а, следовательно, расходов не понесли, то потребитель имеет право на возврат полной суммы предоплаты, - разъяснил руководитель департамента Рауан Мухаев.

После обращения жительницы Мунайлинского района в ведомство заведение вернуло ей 30 тысяч тенге.

