Публичные слушания по тарифам на газ пройдут в Актау

Участниками очередных слушаний по изменению тарифов предлагают стать жителям Актау. В этот раз речь идет о транспортировке товарного газа по распределительным системам на 2026-2030 годы, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pexels.com

Заявку на проведение публичных слушаний по обсуждению проекта тарифа и тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным системам на 2026-2030 годы в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области подало АО «QazaqGaz Aimaq» (ранее «КазТрансГазАймак»).

Мероприятие состоится 17 октября 2025 года в 15:00 часов на шестом этаже офиса компании, расположенного в здании 79/4 в 12 микрорайоне (БЦ «Капитал»).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц, - сообщили в департаменте.

Как разъяснили в ведомстве, речь пойдет как о бытовом газе, так и газе для промышленных предприятий, который используют для производства своей продукции.

Напомним, представители ТОО «МАЭК» аргументируют повышение своих тарифов растущей ценой на газ. Поставщик газа АО «QazaqGaz Aimaq» только с апреля по июль в этом году повысил цену на газ на 21%.