Экономические показатели Мангистауской области – что говорит статистика

В Бюро национальной статистики РК опубликовали отчет о социально-экономическом развитии Казахстана за период с января по август этого года, в том числе показатели Мангистауской области, передает Lada.kz .

Согласно опубликованным данным, численность населения Мангистауской области на 1 августа составляет 814 072 человек (прирост 16 469, или 2,1%).

Среднедушевой номинальный денежный доход населения - 259 812 тенге. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в регионе составляет 5,3%.

В Мангистау 389,7 тысяч жителей являются трудоспособными. Только 20 тысяч из них официально безработные.

Среднемесячная номинальная заработная плата составляет 629 466 тенге.

Индекс потребительских цен к августу 2024 года в регионе составил 110,9%.

За январь-август этого года в регионе введено в эксплуатацию 303 252 жилых квадратных метра.

На 1 сентября этого года в области зарегистрировано 85 498 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе 16 585 юрлиц, 65 317 ИП, 3 596 фермерских или крестьянских хозяйств. Действующими считаются 79 575, 13 876, 62 255 и 3 444 соответственно.