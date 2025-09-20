Жительница Актау едва не лишилась полумиллиона тенге после покупки золотых часов

Қазақ тіліне аудару

Магазин после внесения оплаты за золотые часы перестал выходить на связь с покупателем. Добиться справедливости жительнице Актау удалось только после вмешательства департамента по торговле и защите прав потребителя Мангистауской области, передает Lada.kz .

Потребитель заказала через мессенджер WhatsApp рекламируемые золотые часы, заплатив за них 515 000 тенге в рассрочку через приложение Kaspi. Продавец пообещал доставить товар 19 августа.

Однако в назначенный день, как и после него, заказ доставлен не был. Продавец пропал – перестал выходить на связь, не отвечал на сообщения и звонки, а позже и вовсе заблокировал покупательницу в WhatsApp.

После грубейшего нарушения ее прав покупательница часов обратилась с жалобой в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

Жалоба была рассмотрена, сотрудникам департамента удалось связаться с продавцом. Ему было предписано вернуть внесенную плату за покупку – 515 000 тенге.

После вмешательства чиновников продавец в течение нескольких дней вернул деньги на Kaspi-счет жительницы Актау.