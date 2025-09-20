«Задыхается и страдает судорогами»: мать из Актау пожаловалась на отказ медиков в экстренном приеме ребенка

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау пожаловалась на отказ медиков из Мангистауской областной многопрофильной детской больницы в экстренном приеме ее дочери, страдающей серьезными заболеваниями. В медчуреждении предоставили разъяснение, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Женщина пожаловалась, что в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, расположенной в 26 микрорайоне, ее ребенка с эпилепсией и осложненным аденоидитом не приняли экстренно.

По ее словам, дочь страдает судорогами, задыхается, в носу образовался гной, однако прием был назначен только через портал – на ноябрь.

Ситуацию прокомментировали в медучреждении.

В больнице напомнили, что в соответствии с приказом минздрава РК от 24 марта 2022 года №27 «Об утверждении правил оказания стационарной помощи» госпитализация проводится по перечню заболеваний МКБ-10. Это означает, что диагноз «аденоиды» относится к заболеваниям, при которых операция проводится планово.

Дата госпитализации для ребенка назначена на 11 ноября 2025 года. В больнице отметили, что в случае отказа других пациентов очередь может быть передвинута, и о ситуации будет уведомлена поликлиника по месту жительства семьи.

В областную больницу обращаются дети со всего региона. Порядок и требования едины для всех пациентов, - подчеркнули медики.

В учреждении также напомнили, что при поступлении на плановую госпитализацию необходимо иметь выписку из истории болезни и результаты лабораторных и инструментальных исследований.

По вопросам и жалобам родители могут обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита по телефону: +7 (7292) 210-240 (понедельник-пятница с 09:30 до 17:00 часов) или в кабинет №104.

Также круглосуточно работает региональный call-центр управления здравоохранения: +7 (7292) 210-304.