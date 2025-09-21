18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.09.2025, 19:42

Более 328 кг наркотиков изъяли в Мангистау с начала 2025 года

Общество 0 1 238 Ольга Максимова

В регионе с начала года из незаконного оборота изъяли свыше 328 килограммов наркотиков, разоблачили транснациональную наркоструктуру, выявили свыше одного миллиарда тенге, заработанных на нелегальной деятельности. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственного штаба по противодействию наркомании и наркобизнесу, прошедшем в акимате Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: акимат Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области

По информации пресс-службы областного акимата, за восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 322 наркоправонарушения, из незаконного оборота изъято более 328 килограммов наркотических средств. Пресечена деятельность преступных групп, разоблачена наркоструктура из девяти человек, действовавшая на транснациональном уровне. С помощью системы «Киберконтроль» было заблокировано около 800 интернет-ссылок, связанных с рекламой наркотиков. Кроме того, заблокировано более шести тысяч банковских счетов и выявлены средства в размере свыше одного миллиарда тенге, заработанные незаконным путем.

По данным регионального департамента экономических расследований, был пресечен ряд крупных поставок наркотических средств. В частности, изъята особо крупная партия наркотиков, ввезённая из Ирана, в международном аэропорту Актау задержаны иностранные граждане. Кроме того, на территории Мангистауской области был выявлен грузовик со 100 килограммами высушенной марихуаны.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил усилить работу по профилактике наркомании, привлечению молодежи к здоровому образу жизни, укреплению взаимодействия правоохранительных органов и пресечению незаконных действий в интернет-пространстве.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?