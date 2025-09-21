Более 328 кг наркотиков изъяли в Мангистау с начала 2025 года

Қазақ тіліне аудару

В регионе с начала года из незаконного оборота изъяли свыше 328 килограммов наркотиков, разоблачили транснациональную наркоструктуру, выявили свыше одного миллиарда тенге, заработанных на нелегальной деятельности. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственного штаба по противодействию наркомании и наркобизнесу, прошедшем в акимате Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: акимат Мангистауской области

По информации пресс-службы областного акимата, за восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 322 наркоправонарушения, из незаконного оборота изъято более 328 килограммов наркотических средств. Пресечена деятельность преступных групп, разоблачена наркоструктура из девяти человек, действовавшая на транснациональном уровне. С помощью системы «Киберконтроль» было заблокировано около 800 интернет-ссылок, связанных с рекламой наркотиков. Кроме того, заблокировано более шести тысяч банковских счетов и выявлены средства в размере свыше одного миллиарда тенге, заработанные незаконным путем.

По данным регионального департамента экономических расследований, был пресечен ряд крупных поставок наркотических средств. В частности, изъята особо крупная партия наркотиков, ввезённая из Ирана, в международном аэропорту Актау задержаны иностранные граждане. Кроме того, на территории Мангистауской области был выявлен грузовик со 100 килограммами высушенной марихуаны.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил усилить работу по профилактике наркомании, привлечению молодежи к здоровому образу жизни, укреплению взаимодействия правоохранительных органов и пресечению незаконных действий в интернет-пространстве.