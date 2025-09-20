Нарушил условия – в тюрьму! Жителю Актау заменили условных срок на реальный

Қазақ тіліне аудару

В областном центре мужчина, состоявший на учете в службе пробации, лишен свободы за нарушение установленных требований, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Житель Актау был приговорен к пяти годам лишения свободы, однако впоследствии суд заменил наказание на два года и 10 месяцев ограничения свободы. Мужчину поставили на учет в службе пробации.

Однако осужденный пренебрег выпавшим шансом. Он отсутствовал по месту жительства, без ведома инспекторов пробации выезжал в другой город. За допущенные нарушения ему неоднократно объявлялись официальные уведомления, однако мужчина проигнорировал предупреждения.

Поэтому сотрудники службы пробации внесли в суд представление о замене ограничения на реальное лишение свободы. Таким образом житель Актау был взят под стражу в зале суда и направлен для дальнейшего отбывания наказания в учреждение уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, на этот судебный процесс пригласили других людей, состоящих на учете в службе пробации, чтобы наглядно продемонстрировать последствия нарушений.