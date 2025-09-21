Аналитики посчитали, сколько мангистаусцы тратят на одежду

Қазақ тіліне аудару

Аналитики посчитали, сколько казахстанцы тратят на одежду, обувь, ткани и различные товары для личного ухода и гигиены. Мангистауская область демонстрирует средние показатели, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub .

Фото: Freepik

Среднедушевые траты на одежду, обувь, ткани и различные товары для личного ухода и гигиены* в Мангистауской области составили 30 тысяч тенге в квартал. По этому показателю регион занимает шестую строчку.

Самые модные и ухоженные проживают в Шымкенте – здесь сумма трат на гигиену и лоск составила 36,4 тысячи тенге. Далее идут Алматы (35,3 тысячи тенге), Карагандинская (32,8 тысяч тенге) и Улытауская области (31,2 тысячи тенге), Астана (30,1 тысяч тенге).

Напомним, ранее в Бюро национальной статистики РК опубликовали отчет о социально-экономическом развитии Казахстана за период с января по август этого года, в том числе показатели Мангистауской области.

* Речь идет о трех категориях – это электроприборы для ухода за собой (сюда опросные листы включают электробритвы, фены, депиляторы и т.п.), товарах для личной гигиены (шампуни, мыло, крема, косметика, туалетная бумага и т.п.), а также предметы личного пользования, не отнесенные к другим категориям (сюда включаются украшения, часы, сумки, зонты, зажигалки, коляски…)