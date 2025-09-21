18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
20.09.2025, 20:42

Аналитики посчитали, сколько мангистаусцы тратят на одежду

Общество 0 1 284 Ольга Максимова

Аналитики посчитали, сколько казахстанцы тратят на одежду, обувь, ткани и различные товары для личного ухода и гигиены. Мангистауская область демонстрирует средние показатели, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub.

Фото: Freepik
Фото: Freepik

Среднедушевые траты на одежду, обувь, ткани и различные товары для личного ухода и гигиены* в Мангистауской области составили 30 тысяч тенге в квартал. По этому показателю регион занимает шестую строчку.

Самые модные и ухоженные проживают в Шымкенте – здесь сумма трат на гигиену и лоск составила 36,4 тысячи тенге. Далее идут Алматы (35,3 тысячи тенге), Карагандинская (32,8 тысяч тенге) и Улытауская области (31,2 тысячи тенге), Астана (30,1 тысяч тенге).

Напомним, ранее в Бюро национальной статистики РК опубликовали отчет о социально-экономическом развитии Казахстана за период с января по август этого года, в том числе показатели Мангистауской области. 

* Речь идет о трех категориях – это электроприборы для ухода за собой (сюда опросные листы включают электробритвы, фены, депиляторы и т.п.), товарах для личной гигиены (шампуни, мыло, крема, косметика, туалетная бумага и т.п.), а также предметы личного пользования, не отнесенные к другим категориям (сюда включаются украшения, часы, сумки, зонты, зажигалки, коляски…)

Комментарии

2 комментарий(ев)
Foxy-Hell
Foxy-Hell
В квартал? Серьёзно? :) Моя семья из трёх человек в месяц тратит на мыльно-рыльное около 50000. И это при том, что часть закупается на оптовых точках, а всё остальное - уходовое, одежда и обувь, бытовая химия канистрами (так выгоднее) -на ВБ, Озоне и иже с ними. Это где нужно жить и во что одеваться, чтобы 36000 хватило на квартал? :)
21.09.2025, 04:40
Argallo
Argallo
30тыс на одежду и гигиену в 3 месяца? Да уж, какие люди оказывается вокруг не моются и не покупают себе ничего... Что за явный бред и ложь? Одна футболка стоит тыс 5, обувь вообще за 20 тыс и также куртки и прочее, а уж сколько стоят средства гигиены типо шампуней, бритв, женских прокладок и т.д. это жесть. Эти статисты в магазины вообще ходили и на цены смотрели??
20.09.2025, 17:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

