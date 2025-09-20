Бухгалтер и дело о крупной растрате имущества в Актау: прокуратура намерена обжаловать приговор

Қазақ тіліне аудару

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор, который суд вынес бухгалтеру, проходившей фигурантом дела о многомиллионой растрате имущества, передает Lada.kz .

Фото: atr.kz

Как сообщили в надзорном органе, прокуратура областного центра не согласилась с оправдательным приговором, вынесенным бухгалтеру 5 сентября 2025 года Актауским городским судом.

19 сентября 2025 года в апелляционную коллегию по уголовным делам Мангистауского областного суда внесено апелляционное ходатайство об отмене (приговора – прим. авт.) с вынесением нового обвинительного приговора, - сказано в распространенном сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что бухгалтера оправдали в связи с недоказанностью вины. Ее обвиняли в растрате имущества, общая сумма составила 143 миллиона тенге.