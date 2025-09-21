18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.09.2025, 10:34

Жители Актау жалуются на огромную лужу, которая образуется у остановки после дождей

Общество 0 1 714 Сергей Кораблев

На остановке в 27 микрорайоне напротив центральной мечети после каждого дождя образуется огромная лужа, доставляющая неудобства жителям Актау. Власти пообещали исправить ситуацию, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 27 микрорайона
Фото жителей 27 микрорайона

Местные жители жалуются, что дети промокают по дороге в школу, а затем вынуждены сидеть на уроках с мокрыми ногами и простужаются.

Неужели нельзя предотвратить? Уже устали бороться с этой лужей, - сетуют жители 27 микрорайона.

В Актауском городском акимате сообщили, что в этом году на данной остановке запланировано устройство нового асфальтового покрытия и работы по изменению уклона дороги. 

Точные сроки чиновники пока не озвучили.

А пока же в случае образования луж подрядная организация будет проводить откачку дождевой воды с помощью специальной техники.

Напомним, ранее на автобусных маршрутах города был добавлен новый остановочный пункт.

1
3
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это же круговорот воды в природе, вы не понимаете, деньги должны крутиться. Не интересно же когда один раз сделал и забыл.
22.09.2025, 03:16
fox1167
fox1167
"В Актауском городском акимате сообщили, что в этом году на данной остановке запланировано устройство нового асфальтового покрытия и работы по изменению уклона дороги. "----Ну ничего не могут сделать сразу и на долго! Тяму нет продумать сразу все тонкости! В 14 мкр у школы №1 тоже самое на пешеходном переходе!
21.09.2025, 06:09
