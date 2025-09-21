Жители Актау жалуются на огромную лужу, которая образуется у остановки после дождей

Қазақ тіліне аудару

На остановке в 27 микрорайоне напротив центральной мечети после каждого дождя образуется огромная лужа, доставляющая неудобства жителям Актау. Власти пообещали исправить ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 27 микрорайона

Местные жители жалуются, что дети промокают по дороге в школу, а затем вынуждены сидеть на уроках с мокрыми ногами и простужаются.

Неужели нельзя предотвратить? Уже устали бороться с этой лужей, - сетуют жители 27 микрорайона.

В Актауском городском акимате сообщили, что в этом году на данной остановке запланировано устройство нового асфальтового покрытия и работы по изменению уклона дороги.

Точные сроки чиновники пока не озвучили.

А пока же в случае образования луж подрядная организация будет проводить откачку дождевой воды с помощью специальной техники.

