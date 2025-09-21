Предраковые состояния и подозрение на онкологию выявили у жителей Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Заболевания у жителей региона были выявлены в Мангистауском областном онкологическом диспансере в ходе Дня открытых дверей, сообщает Lada.kz .

По данным медучреждения, за несколько часов бесплатной акции здоровья обследование прошли 50 жителей региона. Медики выявили у трех человек – предраковые состояния, у трех – подозрение на онкологию, у 10 – другие заболевания, по которым даны рекомендации.

Обследования включали цитологию, УЗИ, низкодозовую КТ и маммографию.

Особое внимание привлекло участие зарубежных и казахстанских специалистов: немецкий врач, профессор Хеннинг Риттер, а также профессора Балтабай Тайлаков и Нурлан Балтабеков. Они провели прием пациентов с гинекологическими проблемами, дали бесплатные консультации и направления к специалистам.

Такого онкологического центра, как в Актау, нет даже в некоторых странах Европы. Бесплатные лекарства, бесплатное лечение – разве это не прекрасно?! Особенно меня впечатлило оснащение современным медицинским оборудованием. Все организовано на высоком уровне, и это вызывает огромную благодарность директору диспансера Нурлану Джариеву за его неустанный труд!, - отметил 77-летний врач из Германии.

