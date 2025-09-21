Как попасть на личный прием к акиму Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В региональной администрации рассказали, как можно попасть на личный прием к акиму Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

В областном акимате пояснили, что записаться на личный прием к главе региона можно, подав предварительное заявление с кратким описанием своей проблемы, предложения или жалобы.

Подать заявление можно через ЦОН, областную администрацию либо Центр приема граждан при акимате области.

Также это возможно сделать онлайн – через приложение eGov mobile, раздел e-otinish.

Все обращения рассматривает отдел контроля за рассмотрением обращений Аппарата акима Мангистауской области.

Контактные номера: +7 (7292) 46-27-28 (внутренний 1243, 1244).