Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
21.09.2025, 18:54

Как попасть на личный прием к акиму Мангистау

Общество 0 1 858 Сергей Кораблев

В региональной администрации рассказали, как можно попасть на личный прием к акиму Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

В областном акимате пояснили, что записаться на личный прием к главе региона можно, подав предварительное заявление с кратким описанием своей проблемы, предложения или жалобы.

Подать заявление можно через ЦОН, областную администрацию либо Центр приема граждан при акимате области.

Также это возможно сделать онлайн  через приложение eGov mobile, раздел e-otinish.

Все обращения рассматривает отдел контроля за рассмотрением обращений Аппарата акима Мангистауской области.

Контактные номера: +7 (7292) 46-27-28 (внутренний 1243, 1244).

