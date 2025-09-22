18+
21.09.2025, 20:38

Скандал в ДК имени Абая: экс-руководитель ансамбля в Актау рассказала о давлении

Общество 0 1 948 Сергей Кораблев

Бывший руководитель образцового коллектива «Меруерт» и детского коллектива «Жемчуженки» Наталья Захарова поделилась подробностями своего увольнения и отношений с администрацией учреждения, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

По словам Натальи Захаровой, проблемы начались после назначения нового директора КДК имени Абая Амирхана Кулбаева. Через художественного руководителя Кудайбергена Ахметова ей отказывали выдавать ключи от кабинета и расписание для «Жемчуженок», фактически лишая возможности выполнять должностные обязанности. При этом она руководила сразу двумя коллективами на одну ставку, хотя по трудовому законодательству имела право на 1,5.

В 2024 году для «Жемчуженок» была выделена ставка, и Наталья Захарова попросила 0,5 ставки для оплаты труда, но директор отказал.

Особый конфликт разгорелся после мероприятия «Тюрксой», где возникла напряженная ситуация с одной из родительниц. По словам бывшего руководителя, директор без внутреннего расследования вызвал ее через отдел кадров и под угрозой судебного преследования вынудил написать заявление на увольнение. Несмотря на петицию родителей с просьбой оставить педагога, глава КДК настоял на ее уходе.

Наталья Захарова утверждает, что ей выдвигались условия для продолжения работы: выплатить родительнице моральную компенсацию в размере 1 миллиона тенге (без судебного решения), публично извиниться и добровольно передать весь состав ансамбля «Меруерт» новому руководителю. От этих условий она отказалась. После чего, по ее словам, директор заявил, чтобы она забирала детей с костюмами и уходила из КДК имени Абая.

Бывший наставник также рассказала о давлении со стороны художественного руководителя Кудайбергена Ахметова, якобы он угрожал ей и детям, требовал выступлений на улице под дождем и снегом, кричал на планерках и вмешивался в репертуар. В результате педагог столкнулась с паническими атаками и вынуждена была лечиться.

Кроме того, в распоряжении журналистов оказалось аудиосообщение из WhatsApp, где Кудайберген Ахметов в приказном тоне требует поставить казахские танцы к «Тюрксой» и сшить костюмы. Она уверяет, что выполнила указания, но за второй комплект костюмов оплату так и не получила.

Все эти семь лет я боролась с администрацией за право детей заниматься в хореографическом коллективе. Считаю, что директор воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от неугодного сотрудника, - подытожила экс-руководитель ансамбля.

Напомним, 60 детей остались без руководителя ансамбля в Актау. Руководство Дворца культуры объяснило ситуацию. Подробнее по ссылке.

Комментарии

2 комментарий(ев)
mustain
mustain
Руководство ДК сможет ответить, кто получал деньги по этой ставке?
21.09.2025, 17:41
kolu411
kolu411
Мир прогнил! Родители в попу своим малышам дуют, воспитанием никто не занимается и от всех этого требуют. Дети при таком воспитании своих родителей в землю при жизни начнут закапывать. Люди очнитесь!
21.09.2025, 16:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

