Скандал в ДК имени Абая: экс-руководитель ансамбля в Актау рассказала о давлении

Бывший руководитель образцового коллектива «Меруерт» и детского коллектива «Жемчуженки» Наталья Захарова поделилась подробностями своего увольнения и отношений с администрацией учреждения, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По словам Натальи Захаровой, проблемы начались после назначения нового директора КДК имени Абая Амирхана Кулбаева. Через художественного руководителя Кудайбергена Ахметова ей отказывали выдавать ключи от кабинета и расписание для «Жемчуженок», фактически лишая возможности выполнять должностные обязанности. При этом она руководила сразу двумя коллективами на одну ставку, хотя по трудовому законодательству имела право на 1,5.

В 2024 году для «Жемчуженок» была выделена ставка, и Наталья Захарова попросила 0,5 ставки для оплаты труда, но директор отказал.

Особый конфликт разгорелся после мероприятия «Тюрксой», где возникла напряженная ситуация с одной из родительниц. По словам бывшего руководителя, директор без внутреннего расследования вызвал ее через отдел кадров и под угрозой судебного преследования вынудил написать заявление на увольнение. Несмотря на петицию родителей с просьбой оставить педагога, глава КДК настоял на ее уходе.

Наталья Захарова утверждает, что ей выдвигались условия для продолжения работы: выплатить родительнице моральную компенсацию в размере 1 миллиона тенге (без судебного решения), публично извиниться и добровольно передать весь состав ансамбля «Меруерт» новому руководителю. От этих условий она отказалась. После чего, по ее словам, директор заявил, чтобы она забирала детей с костюмами и уходила из КДК имени Абая.

Бывший наставник также рассказала о давлении со стороны художественного руководителя Кудайбергена Ахметова, якобы он угрожал ей и детям, требовал выступлений на улице под дождем и снегом, кричал на планерках и вмешивался в репертуар. В результате педагог столкнулась с паническими атаками и вынуждена была лечиться.

Кроме того, в распоряжении журналистов оказалось аудиосообщение из WhatsApp, где Кудайберген Ахметов в приказном тоне требует поставить казахские танцы к «Тюрксой» и сшить костюмы. Она уверяет, что выполнила указания, но за второй комплект костюмов оплату так и не получила.

Все эти семь лет я боролась с администрацией за право детей заниматься в хореографическом коллективе. Считаю, что директор воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от неугодного сотрудника, - подытожила экс-руководитель ансамбля.

