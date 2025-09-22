18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.09.2025, 09:03

Мангистауские фигуристы не смогли завоевать квоту на Олимпийские игры-2026

Общество 0 1 652 Лиана Рязанцева

Фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова не смогли получить путевку на Олимпиаду-2026, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Казахстана.

Фото пресс-службы НОК РК
Фото пресс-службы НОК РК

По данным пресс-службы НОК РК, фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова завершили выступление на олимпийском отборочном турнире в Пекине (Китай).

Спортсмены бились за путевку на Олимпиаду-2026 в танцах на льду. Для завоевания квоты необходимо было войти в Топ-4. Однако эта задача фигуристам не покорилась. В произвольном танце Датиев и Наурызова стали 15. В сумме атлеты набрали 134.78 балла, заняв итоговое 15 место, - сообщает пресс-служба НОК РК.

Олимпийские путевки завоевали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 198.73; Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) - 183.50; София Валь/Асаф Казимов (Испания) - 170.32; Шиюэ Ван/Синьюй Лю (Китай) - 168.83.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые в составе сборной Казахстана выступит пара из Мангистау - Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. 26 августа 2025 года Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев получили звание мастера спорта Республики Казахстан по фигурному катанию. Это — историческое достижение для Мангистау. 

 

7
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?