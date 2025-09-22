Мангистауские фигуристы не смогли завоевать квоту на Олимпийские игры-2026

Қазақ тіліне аудару

Фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова не смогли получить путевку на Олимпиаду-2026, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Казахстана.

Фото пресс-службы НОК РК

По данным пресс-службы НОК РК, фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова завершили выступление на олимпийском отборочном турнире в Пекине (Китай).

Спортсмены бились за путевку на Олимпиаду-2026 в танцах на льду. Для завоевания квоты необходимо было войти в Топ-4. Однако эта задача фигуристам не покорилась. В произвольном танце Датиев и Наурызова стали 15. В сумме атлеты набрали 134.78 балла, заняв итоговое 15 место, - сообщает пресс-служба НОК РК.

Олимпийские путевки завоевали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 198.73; Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) - 183.50; София Валь/Асаф Казимов (Испания) - 170.32; Шиюэ Ван/Синьюй Лю (Китай) - 168.83.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые в составе сборной Казахстана выступит пара из Мангистау - Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. 26 августа 2025 года Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев получили звание мастера спорта Республики Казахстан по фигурному катанию. Это — историческое достижение для Мангистау.