22.09.2025, 11:14

Жителей Мангистау просят помочь трехлетнему малышу из Жанаозена начать слышать мир самостоятельно

Общество 0 1 542 Лиана Рязанцева

Родители мальчика, который родился без ушных раковин, просят жителей области собрать средства для восстановления слуха у их сына Алтая Саденова. Ребенку уже провели операцию на одно ухо успешно, но требуется вторая, средств на которую у семьи из Жанаозена уже нет. Стоимость лечения составляет 105 200 долларов США, передаёт Lada.kz.

 

Фото прислано родителями Алтая
Фото прислано родителями Алтая

Родители малыша обратились к жителям с просьбой о помощи. 

Уважаемые жители Мангистауской области! Обращаюсь к вам с искренней просьбой и надеждой на поддержку для моего сына Алтая, которому сейчас три года. Мы из Жанаозена. Алтай родился без обеих ушных раковин и слуховых каналов (двусторонняя микротия и атрезия слуховых проходов). С рождения он не слышал и был вынужден пользоваться костнопроводимым аппаратом. 6 августа 2025 года в клинике California Ear Institute (США) ему провели первую операцию по реконструкции слухового прохода и уха. Мы собирали средства на неё почти два года, так как все фонды в Казахстане, к сожалению, отказали в помощи. Операция длилась семь часов и прошла успешно: впервые в жизни мой сын услышал своим ухом естественным образом, и сам попросил снять слуховой аппарат, которым пользовался до этого. Теперь необходимо провести операцию на второе ухо. Слух — парный орган. Если работает только одно ухо, вся нагрузка ложится на него, что в будущем может привести к осложнениям и снижению слуха. Поэтому вторая операция жизненно необходима для здоровья и полноценного развития Алтая, - сказала мама мальчика. 

Дата операции назначена на 20 мая 2026 года у того же хирурга — доктора Джозефа Роберсона, который ранее успешно прооперировал Алтая. Стоимость комбинированной операции по формированию слухового прохода и внешнего уха составляет 105 200 долларов США (без учёта перелёта, проживания и реабилитации). Государственных квот на данный вид лечения не предусмотрено.

Мы начали сбор средств, но для нашей семьи эта сумма остаётся неподъёмной. Поэтому я искренне прошу вас поддержать нас и помочь завершить сбор, чтобы мой сын получил возможность слышать обоими ушами и жить полноценной счастливой жизнью, - обратилась к жителям мама малыша Жансая Саденова.  

Более подробно ознакомиться с медицинскими документами можно на странице в Instagram: help_altay.

