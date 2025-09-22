18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.09.2025, 12:01

Международные эксперты прибыли в Мангистау для включения пяти подземных мечетей региона в список ЮНЕСКО

Общество

Представители технической оценочной миссии ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) прибыли в регион. Онт приняли участие в совещании по включению памятников «Подземные мечети полуострова Мангистау» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с участием акима области Нурдаулета Килыбая, передает Lada.kz.

 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Вопрос о включении в международный список пяти подземных мечетей региона - Бекет-ата, Караман-ата, Шакпак-ата, Шопан-ата и Султан-епе был поднят в соответствии с поручением главы государства, данным на международном Курултае, передает пресс-службе акимата области.

Памятники были включены в предварительный список ЮНЕСКО в 2021 году. В этом направлении под руководством Министерства культуры и информации разработана научно-проектная документация и направлена в штаб-квартиру в Париже. Кроме того, были определены охранные территории, установлены информационные стенды, подготовлены фото и видеоматериалы. В состав миссии вошли международные эксперты, среди которых – профессор Университета Улудаг в Бурсе, эксперт ИКОМОС Кывылджим Чоракбаш Фиген Балыкесир, член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин, генеральный директор государственного предприятия «Казреставрация» Олжас Шариязданов и архитектор учреждения Ляззат Бейсембаева, которые сегодня, 22 сентября, прибыли в регион, - сообщает пресс-служба акима.

Глава региона в своём выступлении отметил, что Мангистау богат историко-культурным наследием.

Мангистау – край с глубокой историей. Здесь находятся подземные мечети,  древние некрополи и мавзолеи, являющиеся выдающимися памятниками архитектуры. В рамках программы «Мәдени мұра» проведена комплексная работа по защите этих памятников. В результате пять подземных мечетей были внесены в предварительный список ЮНЕСКО. В настоящее время определены  охранные территории, ведутся научно-исследовательские работы. Включение этих объектов в список всемирного наследия позволит не только сохранить исторические ценности нашего народа, но и даст импульс культурному и экономическому развитию страны, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В завершение встречи глава региона отметил большое значение работы миссии для области и подчеркнул, что все мероприятия будут продолжены в соответствии с международными требованиями.

Для справки
ИКОМОС - основан в 1965 году, занимается организацией сохранения и охраны историко-культурных объектов по всему миру. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в список Всемирного наследия ООН.

Ранее сообщалось, что представитель Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО, признанный эксперт по вопросам реставрации и консервации объектов древней архитектуры Фиген Кывылджим Чоракбаш, встретилась с министром культуры и информации Аидой Балаевой. В ходе беседы они обсудили процесс рассмотрения номинации «Скальные мечети Мангистау». 

Напомним, National Geographic включил мечеть Бекет-ата в список пяти чудес Казахстана. 

14
1
1
