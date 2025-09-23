Марш на тысячи километров совершают военнослужащие на крупных учениях в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области проходит второй этап учений «Айбалта-2025». Подразделения Сухопутных войск Казахстана перегруппировываются и выдвигаются в новые районы, формируя боевые соединения по заданным направлениям. О том, как проходят учения, рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Основное внимание на втором этапе учений уделяется управлению войсками и отработке маршевых переходов. Воинские части совершают передвижения на большие расстояния — свыше 3000 километров, разворачиваются в районах сосредоточения и готовятся к тактическим действиям.

Особое внимание уделяется организации управления войсками и отработке маршевых действий. Воинские части совершают передвижения на большие расстояния — до 3000 километров и более, разворачиваются в районах сосредоточения и готовятся к тактическим действиям. Главная цель второго этапа — проверить способность соединений и частей действовать в условиях, максимально приближённых к боевым, - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Главная цель второго этапа — проверить, насколько эффективно подразделения способны действовать в условиях, максимально приближённых к боевым.

Учение «Айбалта-2025» демонстрирует высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих, их мобильность и готовность выполнять сложные задачи по защите страны на дальних рубежах, говорят в Актауском гарнизоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в учениях задействована военная техника, включая самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты.