23.09.2025, 09:30

Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Актау

Общество 0 2 675 Ольга Максимова

О планах развернуть спутниковую связь в трех городах Казахстана, включая Актау, стало известно в ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото Акорды
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.

Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией «Казахтелеком».

Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.

Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.

В рамках рабочего визита Президента Казахстана в Нью-Йорк компании «Казахтелеком» и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.

В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.

Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.

24
21
2
Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Зря они к нам идут, олигархи их схавают и не подавятся.
23.09.2025, 06:10
GuF
GuF
Лезут как тараканы со всех щелей,то про Казахстан знать не знали как начались терки России с Украиной вся Европа и США сразу про нас вспомнили. Начали наведоваться зведы/политки и тд и тп.
23.09.2025, 05:18
