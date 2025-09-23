В Мангистау завершают реконструкцию водовода Куюлус-Меловое-ОЗК

Қазақ тіліне аудару

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, строительные работы выполнены на 90%. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на октябрь 2025 года.

Реконструкция водовода обеспечит бесперебойную подачу воды на опреснительный завод в объеме 46 тысяч кубометров в сутки, что позволит снабжать питьевой водой свыше 200 тысяч жителей Актау, а также Мунайлинского и Каракиянского районов.