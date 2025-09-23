В Мангистау завершают реконструкцию водовода Куюлус-Меловое-ОЗК

В Мангистауской области завершается реконструкция водовода протяженностью 46 км, соединяющего месторождение «Куюлус-Меловое» с опреснительным заводом «Каспий» (ОЗК), передает Lada.kz.
Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, строительные работы выполнены на 90%. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на октябрь 2025 года.
Реконструкция водовода обеспечит бесперебойную подачу воды на опреснительный завод в объеме 46 тысяч кубометров в сутки, что позволит снабжать питьевой водой свыше 200 тысяч жителей Актау, а также Мунайлинского и Каракиянского районов.
«Работы по обеспечению стабильного водоснабжения населенных пунктов на западе страны осуществляются в рамках поручения Главы государства. В общей сложности министерство ведет строительство и реконструкцию более 2500 км водопроводов для обеспечения питьевой водой порядка 1,3 млн человек. На данный момент реализуется 31 проект в 9 областях республики. Реализация данных проектов позволит обеспечить доступ к качественной питьевой воде для всех граждан», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
